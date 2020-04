Exclusief voor abonnees Wielertoerist (49) sterft onder wielen van tractor 08 april 2020

Een 49-jarige wielertoerist is gisterochtend overleden na een ongeval in het West-Vlaamse Dadizele. Mario Garsy (foto) uit Desselgem maakte een fietstocht met een vriend toen ze op een landelijke weg gekruist werden door een tractor. Het slachtoffer probeerde uit te wijken, maar belandde naast het asfalt en verloor zijn evenwicht. Hij kwam onder de aanhangwagen van de tractor terecht en stierf ter plaatse. Zijn vriend, die alles zag gebeuren, bleef ongedeerd. Net als de tractorbestuurder was hij erg aangedaan door het ongeval. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren.

