Wielerploegleiders vervolgd voor belastingfraude

Het gerecht vervolgt wielerploegleiders Dirk Demol (Trek-Segafredo) en Laurenzo Lapage (Orica-Scott) voor fiscale fraude. De twee worden genoemd in een groot fraudedossier van het parket van West-Vlaanderen, dat in totaal 18 mensen onderzoekt wegens witwassen en schriftvervalsing. Het gaat om een miljoenenfraudezaak met Luxemburgse en Cypriotische postbusvennootschappen. Dankzij de constructie betaalde Demol nog geen 2% belastingen op zijn inkomsten van 2009 tot 2013. Via een Luxemburgse postbusvennootschap keerde hij dividenden uit aan Cyprus. Die waren daar belastingvrij.

