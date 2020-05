Exclusief voor abonnees Wielerbond wacht op Veiligheidsraad 05 mei 2020

00u00 0

De Interfederale Coördinatiecel van de Belgische Wielerbond Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de Waalse vleugel FCWB wacht, zoals eerder aangegeven, de instructies van de Nationale Veiligheidsraad van morgen af in het herplannen van de nationale wielerkalender. Dat besloot het gisteren na de wekelijkse conferencecall tussen alle betrokken partijen. "Vooral de praktische kant van de zaak baart ons zorgen", aldus Jos Smets. "De organisatoren hebben nu dringend nood aan duidelijkheid over het al dan niet kunnen inrichten van hun geannuleerde koersen." Concreet moet de Veiligheidsraad de knoop doorhakken of competitie in augustus (onder meer BK tijdrijden en weg) mogelijk is. (JDK)