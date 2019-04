Exclusief voor abonnees Wielerbond organiseert gezondheidssessies voor junioren 03 april 2019

Net als de vorige jaren organiseert Belgian Cycling, in samenwerking met de provinciale afdelingen van Cycling Vlaanderen, opnieuw gezondheidssessies voor junioren. Elke junior (17-18 jaar) dient verplicht één informatiesessie te volgen in verband met het antidopingbeleid in de verschillende wielerdisciplines. Bij verzuim wordt de renner uitgesloten van deelname aan Vlaamse, provinciale en nationale kampioenschappen. Andere categorieën mogen vrijblijvend deelnemen. Vandaag vindt de eerste sessie plaats in Lichtervelde (OC De Schouw, inschrijven vanaf 18 uur, aanvang om 19u30). Later komen ook Leuven (5/4), Oosterzele (16/4), Genk (18/4) en Brecht (25/4) aan de beurt. Voor meer informatie: bellen naar Philippe Mariën, coördinator Antidopingcommissie (0475/59.80.84) of philippe.marien@belgiancycling.be. (JDK)

