Wielerbond betaalt 41.500 euro premie 05 februari 2018

Drie wereldtitels veldrijden van Wout van Aert (mannen elite), Sanne Cant (vrouwen elite) en Eli Iserbyt (beloften) zullen de Belgische wielerbond in totaal 41.500 euro aan premies kosten. De wielerbond voorziet twee keer 20.000 euro voor een gouden medaille bij de mannen en bij de vrouwen. De zilveren medaille van Michael Vanthourenhout levert geen extra premie op. Alleen indien er geen gouden medaille was veroverd, was er geld voorzien voor zilver en/of brons. Eli Iserbyt krijgt voor zijn gouden medaille een premie van 1.500 euro. Sanne Cant krijgt voor haar wereldtitel van haar IKO-Beobank-ploeg nog een bijkomende premie van 10.000 euro. Het is niet bekend hoeveel Wout van Aert krijgt in zijn ploeg. (MG)

