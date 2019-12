Exclusief voor abonnees Wieler-wereld in het diepst geraakt 40 Bjorg Lambrecht 24 december 2019

No Sound But The Wind. Op maandag 5 augustus werd de wielerwereld in het diepst van z'n kern geraakt. Een crash tegen een betonnen duiker in de Ronde van Polen, verwondingen die niet meer zouden helen. Het land verloor met Bjorg Lambrecht (22), die guitige puncher-klimmer uit Knesselare die nooit zou gaan koersen zonder zijn knuffelkonijn in zijn valies, één van de grootste wielertalenten van deze generatie. Zijn ouders hebben hem nooit gelukkiger geweten als op de laatste dag van zijn leven. Hun zoon blaakte van zelfvertrouwen, het zat allemaal zo goed. Ook in de liefde. "Er is hier één ding dat troost biedt op de meest moeilijke momenten", zo zei zijn papa. "En dat is weten dat wij er alles aan hebben gedaan om onze jongen alle kansen te geven die hij maar kon krijgen om uit te blinken in zijn passie." (AG)

