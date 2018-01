Wieler- en voetbalbond gaan samenwerken 00u00 0

De Belgische wielerbond verhuist van Vorst naar Tubeke en wordt daar een directe buur van de voetbalbond. Het is de eerste stap naar een Belgisch topsportcentrum - een "center of excellence ", zoals Chris Van Puyvelde van de voetbalbond het noemt. Bedoeling is dat de twee grootste sporten van ons land gaan samenwerken. "We willen een sportcentrum van hoog niveau kunnen aanbieden. Rode Duivels, wielrennen, scheidsrechters: alles", klinkt het nog bij de voetbalbond. "Ook de hockey- en rugbybond zijn hier al komen kijken." (NVK)