Wiegendood steeds zeldzamer

24 april 2018

Wiegendood is het plots, onverwacht overlijden van een baby die ogenschijnlijk gezond was en waarbij men geen lichamelijke afwijking/ oorzaak kan vaststellen. Het laatste bekende sterftecijfer dateert van 2014, toen ging het in Vlaanderen om 14 zuigelingen. Dat aantal is met de jaren sterk afgenomen, onder andere door maatregelen als 'op het ruggetje slapen' (al valt wiegendood nooit helemaal te voorkomen). In 1993 waren er bijvoorbeeld nog 118 overlijdens. Over het aantal gevallen in crèches zijn geen cijfers bekend, "maar het is erg zeldzaam", weet men bij Kind en Gezin, dat 'wendagjes' aanraadt om opvangstress bij baby's te voorkomen, wat een factor bij wiegendood zou kunnen zijn. Ook in 2015 stierf een baby in een crèche aan wiegendood, in Westerlo, en in 2016 was dat het geval in Edegem. (NV)

