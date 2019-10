Exclusief voor abonnees Wie zal dat betalen? DE HAMVRAAG VAN JAN SEGERS BIJ HET VLAAMSE REGEERAKKOORD 01 oktober 2019

Juicht! We worden vandaag wakker in een nieuw en beter Vlaanderen. Een Vlaanderen dat zijn kinderen opleidt tot uitblinkers, elk met zijn talent en in de school van zijn keuze. Een Vlaanderen dat zijn ouderen, zijn zieken en zijn kwetsbaren een warme en betaalbare thuis garandeert. Een ambitieus en vernieuwend Vlaanderen dat zijn bedrijven laat floreren. Een groen en veilig Vlaanderen dat zijn chauffeurs verleidt tot fietsen. Een gezond en genereus Vlaanderen dat niemand achterlaat. Waarin wie het vandaag al goed heeft het straks nog beter krijgt. Waarin wie vandaag geen werk heeft morgen aan de slag kan. Waarin niemand nog vruchteloos wacht op aangepaste hulp, opvang of een woning. Waarin waarden en normen en rechten en plichten gelden voor iedereen, ook voor nieuwkomers. Waarin die nieuwkomers voor de prijs van een combiticket op Rock Werchter hartelijk worden ingeburgerd in de beste aller samenlevingen, over vijf, hooguit tien jaar harmonieuzer, efficiënter en aangenamer dan de Nederlandse, de Deense en de Zweedse samen: de Vlaamse.

