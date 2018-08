Wie zaak wil openen, heeft geen attest bedrijfsbeheer meer nodig 31 augustus 2018

00u00 0

Wie een zaak wil starten, is vanaf 1 september niet langer verplicht om een attest bedrijfsbeheer te kunnen voorleggen. Nu kan je dat al krijgen door gewoon een diploma middelbaar onderwijs te tonen. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) heeft begrip voor de beslissing. "Dat attest gaf starters vaak een vals gevoel van veiligheid en het is in de loop der jaren uitgehold: vaak volstond inderdaad al een middelbaar diploma of een familielid-zelfstandige om dat attest te krijgen."