Wie z'n vrouw slaat, mag Australië niet meer in 04 maart 2019

Mensen die veroordeeld zijn voor geweld tegen vrouwen of kinderen, krijgen geen toegang meer tot Australië of worden het land uitgezet. De nieuwe wet, die vrijdag van kracht werd, past binnen het opvoeren van de strijd tegen buitenlandse delinquenten. Tot nog toe kon Australië enkel een visum weigeren aan mensen die veroordeeld waren tot minstens een jaar cel. Het land weigerde in het verleden al visa aan de Amerikaanse rapper Chris Brown, die in 2009 werd veroordeeld omdat hij zangeres Rihanna had geslagen, en aan de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather, die diverse keren voor huiselijk geweld werd veroordeeld.

