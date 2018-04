Wie wordt ploeg van 't stad? 14 april 2018

Op 22 februari 2004 klopte Germinal Beerschot Antwerp met 1-0 in de laatste derby met inzet. Al moet het gezegd: 'inzet' was er ook in 2010, toen Antwerp GBA klopte in een vriendschappelijk duel met 1-0. Het zal nu niet anders zijn, ook al gaat het slechts om een match in play-off 2. "Maar het spektakel van de fans in de tribunes evenaren, wordt bijna niet te doen", grapt Antwerp-speler Geoffrey Hairemans. De Bosuil maakt zich op voor een warme middag met 15.000 supporters. Het angstzweet breekt de ordediensten nu al uit. (PJC)