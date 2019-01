Wie wordt de kampioen der lage landen? 11 januari 2019

Interessante oefenmatch straks: de titelhouder van Nederland tegen de uittredende landskampioen van België. PSV versus Club - om 13 uur Belgische tijd. Live te volgen op de Facebookpagina van Club Brugge. De perfecte gelegenheid voor Ivan Leko om te zien hoe zijn team de korte winterstop verteerd heeft. Tegen een goed voetballende ploeg, die ook de bal wil en voor Nieuwjaar eveneens charmeerde in de Champions League. Club traint nog in de voormiddag, maar Leko gunde zijn spelers gisteren na de ochtendsessie opnieuw wat rust. Iedereen kreeg een individueel programma. Enkelen trokken naar het zwembad, anderen naar de fitness. Slechts een vijftal was vrijgesteld van alles - jongens die altijd fit zijn. Luan Peres (bovenbeen) doet het de rest van de stage in elk geval rustig aan. (NP)

