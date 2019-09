Exclusief voor abonnees Wie wint, speelt mee in 'Mooi en meedogenloos' 30 september 2019

00u00 0

Wie in januari het kroontje van Miss België wint, krijgt er meteen een beginnende acteercarrière bovenop. Organisatrice Darline Devos (55) heeft immers een gastrol kunnen strikken in de Amerikaanse soap 'Mooi en meedogenloos'. "Volgend jaar trekken we met de nieuwe miss naar LA voor de opnames. Een heel avontuur en meteen een extra prijs bovenop het kroontje", zegt ze. "Het gaat om een figurantenrol in de nieuwe afleveringen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis