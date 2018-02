Wie wint de Gouden Schoen? VORMER VERSUS DE ARTIEST OF TOCH DENDONCKER? 07 februari 2018

Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer gaat op zoek naar goud in het hol van de leeuw. In Paleis 12, op een verre steenworp van het Astridpark, wordt vanavond De Gouden Schoen 2017 verkozen. Vormer is dé favoriet na een jaar vol goals en assists. Maar hij is geen artiest zoals ex-winnaars als Izquierdo, Kompany en Degryse... Dat is uitdager Youri Tielemans, inmiddels kleine prins in Monaco, des te meer. De derde hond in het kegelspel is Leander Dendoncker. Houdt hij vol tot op de meet?

