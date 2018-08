Wie wil stevig contract Lombaerts overnemen? 01 augustus 2018

Met Aleksandar Bjelica op kop zoeken een kwartet KVO-spelers nog een nieuwe club. De Nederlandse Serviër ligt overhoop met Verheyen, die van oordeel is dat de linkerflank zich negatief opstelt en zijn opdrachten niet uitvoert. Enkel een vertrek is voor beide partijen op dit moment een goeie zaak. Daarnaast trainen Ibrahima Conte, Mathias Bossaerts en Hasan Özkan sinds de start van de voorbereiding met de B-kern. Bossaerts kreeg een voorstel van het Nederlandse NEC Nijmegen, maar ging daar niet op in. Niet om sportieve, maar wel om budgettaire redenen wil KVO ook Nicolas Lombaerts van de hand doen. Of dat deze maand zal lukken, is nog een andere vraag. (TTV)