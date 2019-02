Wie wil men beschermen? 18 februari 2019

De lening beperken tot 80 of 90 % van de aankoopprijs beschermt de bank, een gewestwaarborg voorzien eveneens. Maar is dat een bescherming voor de particulier? Persoonlijk denk ik dat men zich eerder moet focussen op de terugbetalingscapaciteit: deze bepaalt het leenbedrag. Zich focussen op eigen middelen zal jonge mensen verplichten langer te huren. Door het principe van vraag en aanbod zal dit een verhoging van de huurprijzen tot gevolg hebben, wat dan weer een impact heeft op de spaarcapaciteit. Als men ervan uitgaat dat eigenaar worden een vorm van pensioensparen is - wie kan met onze kleine pensioenen nog een huur of hypotheek betalen? - moeten we juist oplossingen aanbieden die het voor jongeren gemakkelijker maken eigenaar te worden. De juiste lening is degene die men kan betalen, de verhouding lening/aankoopprijs is daar hoogstens een element van, maar zeker niet de enige en bijlange niet de belangrijkste.

Benoit Vandenbosch, Sterrebeek

