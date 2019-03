Wie wil inburgeren, moet vooral leren wachten 19 maart 2019

00u00 0

Hij is verplicht voor nieuwkomers in Vlaanderen, maar wie zich wil inschrijven voor de inburgeringscursus moet vooral veel geduld hebben. In totaal staan er 1.593 mensen op een wachtlijst voor de cursus 'maatschappelijke oriëntatie' - zo'n 500 onder hen wachten zelfs al meer dan een jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) opvroeg. Er zijn te weinig middelen en personeel, klinkt het op het terrein, veroorzaakt door een herstructurering. Zo'n 20 vzw's werden samengevoegd en 170 mensen moesten vertrekken.