Wie wil er nu coach worden van dit KVO? 01 april 2019

Als de schoolploeg van het lokale Vesaliusinstituut. Zo staat KV Oostende momenteel in de etalage voor potentiële nieuwe trainers. Reguliere competitie of play-off 2, de kustploeg kwakkelt rustig verder - zonder enige beleving of spel dat met betaald voetbal geassocieerd kan worden. Zaterdag gaf KVO zowel voor als na de uitsluiting van Lombaerts op het halfuur geen teken van leven. Naast een doelpunt dat uit de lucht kwam vallen, creëerde het team van Hugo Broos geen enkele kans in de hele wedstrijd, die Eupen op één been en zonder de minste moeite naar zich toetrok. De sportieve directeur/coach van de zwalpende kustploeg kreeg de volle lading toen hij nog voor de rust De Sutter naar de kant haalde en De Bock op Lombaerts' positie zette. Miskoop Sakala, die nog maar eens het ongelijk van Broos bewees, de afwezige Coopman, Canesin of Vanlerberghe vervangen was altijd een betere beslissing geweest. "Op een bepaald moment moet je keuzes maken", aldus de manager. "Tom kan een bal goed bijhouden, maar we hebben voor diepgang gekozen. Het was opnieuw lamentabel - ik begrijp niet waarom wij elke keer opnieuw zo aan een wedstrijd starten", klonk de uitleg.

