Exclusief voor abonnees Wie wet niét overtreedt in Kortrijk, krijgt cadeautje 09 oktober 2019

00u00 0

Kortrijk voert in het najaar als eerste stad in Vlaanderen een systeem in om mensen die de regels volgen, te belonen. Het bestuur kreeg kritiek na het invoeren van een nieuwe reeks boetes. Zo riskeer je een boete van 55 euro als je een sigarettenpeuk op de grond gooit en één van

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen