Exclusief voor abonnees Wie werkt, drinkt en snoept meer 11 mei 2020

00u00 0

Mensen met een job hebben straks de meeste kans op coronakilo's, terwijl studenten en niet-werkende mensen tijdens deze crisis net gezonder eten. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmushogeschool bij 1.129 volwassenen. Wellicht ervaart de actieve groep meer stress door thuiswerk of door wijzigingen rond social distancing op de werkvloer. Eten biedt dan blijkbaar troost, want één op de vier werkende Vlamingen geeft aan meer hoofdmaaltijden te gebruiken en grotere porties te nemen. Ze kiezen ook vaker voor charchuterie en zoet beleg en zijn kwistiger met saus, alcohol en snoep. De studenten van hun kant eten gezonder in Hotel Mama dan op kot, en de niet-werkenden - waartoe ook de risicogroep van de 65-plussers behoort - kiezen bewust voor veel fruit, groenten en water.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen