Wie werk en kinderopvang niet kan combineren, mag coronaverlof vragen 04 mei 2020

De superkern heeft het licht op groen gezet voor de invoering van coronaverlof. Werkende (pleeg)ouders met minstens één kind jonger dan 12, of met een kind met een handicap, kunnen dat verlof aanvragen tot 30 juni. De regeling staat los van het reguliere ouderschapsverlof: het gaat dus niet van dat 'saldo' af. Volgens minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) is het zelfs mogelijk om lopend ouderschap tijdelijk in te ruilen voor coronaverlof. "Aangezien er vanaf nu een wettelijke basis is, kunnen werknemers en werkgevers daar vanaf maandag (vandaag, red.) afspraken over maken." Opgelet wel: voltijds coronaverlof opnemen is onmogelijk. Ouders moeten vier vijfde of halftijds blijven werken. Wie coronaverlof aanvraagt, moet ook minstens een maand aan de slag zijn in zijn of haar bedrijf én een akkoord hebben van de werkgever - die moet minstens drie dagen vooraf ingelicht worden. De premies zullen ook een kwart hoger liggen dan wat je normaal bij ouderschapsverlof krijgt, zo werd gisteren bevestigd. Wie bijvoorbeeld als alleenstaande halftijds verlof neemt, zou 723,75 euro krijgen per maand, bij tweeverdieners wordt dat 440 euro.

