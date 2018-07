Wie was het doelwit? 03 juli 2018

De Volksmoedjahedien - Mujahedin-e Khalq (MEK) - is een oppositiebeweging die af wil van het huidige regime in Iran. De Iraanse overheid beschouwt de groepering als een terroristische groep en heeft ze verboden. Elk jaar organiseert ze een groot congres in de buurt van Parijs - de woonplaats van hun leider Maryam Rajavi.

