Wie wakker kon blijven, kreeg mooi extraatje 'KAMPIOENEN'-MARATHON 18 maart 2019

Dit weekend keken meer dan 1.000 mensen maar liefst 24 uur lang naar de beste afleveringen van 'F.C. De Kampioenen' in Kinepolis Antwerpen. De eerste marathon, die begon als een ludiek bericht op Twitter, was een succes. Al kwam de grootste verrassing op het einde van het etmaal, toen de cast zijn superfans persoonlijk kwam begroeten. Carmen, Pol, Markske, Bieke, Boma...: geen selfie was er te veel aan.

