Wie vond de reumapil uit? 30 maart 2019

De reumapil van Galapagos is ontsproten uit het brein van Christel Menet, een Bretoense, opgegroeid in de buurt van Brest. Na haar studies aan de universiteiten van Montpellier en Manchester belandde de chemicus in 2006 bij het Mechelse bedrijf. Een team van Galapagos had op dat moment al een mechanisme ontrafeld om reuma te bestrijden door een bepaald lichaamseiwit stil te leggen. Toch zal Menet nog 18 maanden en circa 500 formules nodig hebben vooraleer ze op 10 oktober de doorbraak forceert en de ultieme formule ontdekt. Zowat drie jaar geleden is Menet overgestapt naar het Belgische biotechbedrijf Confo Therapuetics, waar ze CEO is.

