Wie volgt De Bolle op als politiebaas? 27 februari 2018

De zoektocht naar een nieuwe baas voor de Belgische federale politie is officieel gestart. Gisteren werd de vacature gepubliceerd in het Staatsblad. Politietopvrouw Catherine De Bolle wordt op 1 mei het nieuwe hoofd van de Europese politieorganisatie Europol. Geïnteresseerden hebben 20 dagen de tijd om zich kandidaat te stellen. De commissaris-generaal van de federale politie wordt door de koning aangewezen op voordracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, en dat voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Kandidaten moeten de graad van hoofdcommissaris hebben of die van commissaris, mits enkele voorwaarden. Ze moeten minstens 40 jaar oud zijn en nog ten minste vijf dienstjaren kunnen vervullen voor de verplichte leeftijd van opruststelling. (KSN)

