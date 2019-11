Exclusief voor abonnees Wie vervangt Odjidja? 09 november 2019

00u00 0

Jess Thorup moet het in Genk doen zonder de geschorste Odjidja, die in Wolfsburg een bijzonder sterke tweede helft speelde. "Het is jammer dat we Vadis missen. Hij is fysiek enorm sterk, heel veel komt bij ons van zijn voeten. Hij werkt goed samen met Kums, die heel slim voetbalt, en met David, die altijd de ruimte zoekt. Eén van die drie moeten missen, zal altijd een impact hebben. Dejaegere kan op die positie zeker iets betekenen, maar hij moest vrijdagochtend naar het ziekenhuis met zijn hoogzwangere vriendin. Het is afwachten hoe Brecht er mentaal aan toe is. Bezus is ook een mogelijkheid, net als Castro-Montes." (RN)