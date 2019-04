Exclusief voor abonnees Wie vervangt Haroun? 20 april 2019

Faris Haroun (33) zit aan 13 gele kaarten dit seizoen. Frank Boya (Moeskroen) is de enige die er - eentje - meer achter zijn naam heeft staan. In Gent pikte de kapitein van Antwerp zijn derde kartonnetje van play-off 1 op en nu moet hij de clash met Club Brugge missen. Bölöni moest zijn middenvelder dit seizoen al zes keer vervangen. Borges en Simão moesten al twee keer inspringen, Nazaryna en Opare namen de fakkel één keer over van Haroun. Deze keer lijkt Yatabaré - die zijn basisplek kwijtspeelde aan Govea - de meest logische optie. Bölöni laat allesbehalve in zijn kaarten kijken. "Het is niet simpel om Haroun te vervangen. Anderzijds is het niet normaal dat je in vier wedstrijden drie keer geel pakt. Je moet in staat zijn om agressief te voetballen zonder die kaarten. Al moet ik ook zeggen dat ze soms zomaar uit de lucht vielen. Yatabaré is fit, maar hij begon de play-offs met een spierblessure en dat maakt dat hij niet veel wedstrijdritme heeft. Of ik daardoor meer aan Simão, Borges of Opare denk? Misschien." (SJH)

