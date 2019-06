Exclusief voor abonnees WIE TROOST WIE? Één zekerheid: straks hebben we 5 Cl-winnaars 01 juni 2019

Drie wordt vijf. Sowieso. De vraag is alleen of het de Tottenham-Belgen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld worden die zich bij het kransje van Belgische Champions Leaguewinnaars vervoegen, of onze landgenoten van Liverpool: Simon Mignolet en Divock Origi. En wat met Moussa Dembélé, die in de groepsfase in actie kwam voor de Spurs, maar nadien naar China trok?

