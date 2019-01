Wie treffen Red Dragons op EK in eigen land? 16 januari 2019

00u00 0

Vanavond vindt in het Brusselse Atomium de loting plaats voor het EK volleybal 2019. Het Europees kampioenschap voor de mannen vindt dit jaar plaats in vier landen: België, Nederland, Frankrijk en Slovenië. Voor het eerst met 24 landen en verdeeld over vier groepen van zes.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN