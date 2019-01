Wie treffen de Yellow Tigers? VANDAAG LOTING EK 23 januari 2019

Een week na het indrukwekkende evenement rond de EK-loting voor de Red Dragons in het Brusselse Atomium horen de Yellow Tigers vandaag wie hun tegenstanders zijn op het komende Europees Kampioenschap. De loting voor het EK, dat van 23 augustus tot 8 september plaatsvindt in vier landen (Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije), gebeurt deze middag om 12 uur in Istanbul. Ook bij de vrouwen zijn er voor het eerst 24 deelnemende landen, die geloot worden in vier groepen van zes. De eerste vier gaan door. Op het voorbije EK eindigde België als 14de, na 0 op 6 in de groepsfase met Servië, Nederland en Tsjechië. Niet alleen de Yellow Tigers kijken uit naar de loting vandaag, ook onze landgenoten Jan De Brandt (bondscoach Hongarije) en Emile Rousseaux (bondscoach Frankrijk) zijn nieuwsgierig. (BrV)

