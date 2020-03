Exclusief voor abonnees Wie toch opendoet, riskeert 3 maanden cel en 4.000 euro boete 18 maart 2020

Handelaars die weigeren de opgelegde crisismaatregelen op te volgen, kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd. De politie zal dan een proces-verbaal opstellen. Het is wel de bedoeling om dat enkel te doen bij hardnekkige overtreders. Zij kunnen een voorstel tot minnelijke schikking krijgen, of worden gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Ze kunnen bestraft worden met een celstraf van acht dagen tot drie maanden, en/of met een boete van 208 euro tot 4.000 euro. Klanten die weigeren een zaak te verlaten of moeilijk doen tegen de politie, riskeren eveneens te worden vervolgd.

