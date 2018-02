Wie toch nog weg wil, deze landen bieden uitweg 01 februari 2018

Wie alsnog op een vertrek aast, mag een beetje hoop koesteren. In een handvol landen is de transferdeadline immers nog niet verstreken. Voorbeelden zijn Portugal (vannacht om 1u) en Zwitserland (15 februari). Ook lucratieve transfers naar Rusland (24 februari) en China (28 februari) blijven mogelijk. Wie echt wanhopig is, kan de komende maand eveneens in Oostbloklanden als Polen, Servië, Bosnië en Oekraïne terecht. (VDVJ)

