Wie te geloven:

Melania Trump heeft gisteren een verrassingsbezoek gebracht aan een detentiecentrum in Texas waar kinderen van illegale Mexicaanse migranten worden opgesloten. "Ik wil weten wat ik kan doen om hen zo snel mogelijk weer bij hun ouders te krijgen", sprak de first lady van de VS. Of ze dat oprecht meende, valt nog te betwijfelen. De presidentsvrouw stapte immers op het vliegtuig naar het centrum in een groene jas met daarop de tekst: 'I really don't care. Do you?' - Het kan mij echt niks schelen. Jou wel?' Die had ze gelukkig wel uitgetrokken bij haar aankomst. Maar wie moeten we nu geloven: Melania of haar jas?

