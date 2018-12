Wie stress heeft in de file, drinkt dubbel zo vaak 20 december 2018

00u00 0

Wie zich druk maakt in ellenlange files of treinen met vertraging, is dubbel zo snel geneigd om te veel alcohol te drinken. Dat blijkt uit een bevraging van hr-specialist Securex bij 1.552 werknemers. 35% van degenen die hun woon-werktraject belastend vinden, drinken meer dan 10 glazen per week. In de groep die geen stress heeft onderweg is dat maar 17%. Maximaal 10 glazen per week is de richtlijn van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN