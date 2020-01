Exclusief voor abonnees Wie stopt Halep af? 30 januari 2020

Simona Halep (WTA 3) mocht vanochtend Belgische tijd al heel vroeg aan de bak tegen Garbine Muguruza (WTA 32) in haar halve finale van de Australian Open. Eerder deze nacht speelde ook thuisspeelster Ash Barty (WTA 1) haar halve finale tegen Sofia Kenin (WTA 15). Halep gaf tot haar kwartfinale zonder setverlies al blijk van een topvorm. Woensdag maakte ze in minder dan een uurtje brandhout van de Estse Anett Kontaveit (WTA 31): 6-1, 6-1. Halep, die in Melbourne ook Elise Mertens uitschakelde, aast op haar derde grandslamtitel, na Wimbledon vorig jaar en Roland Garros in 2018. Maar ook haar tegenstandster Muguruza deze ochtend heeft al twee grand slams op zak. Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 30) woog in de kwartfinale met 7-5, 6-3 te licht.

