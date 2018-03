Wie sterft er in 'Thuis'? 07 maart 2018

00u00 0

De makers van 'Thuis' hebben foto's op Instagram gepost die een belangrijke verhaallijn lijken te verklappen. Op één daarvan is te zien hoe enkele acteurs op een kerkhof een scène inblikken. Het gaat om Lowie (Mathias Vergels) en Luc (Mark Willems), allebei warm ingeduffeld in een donsdeken. Sommige kijkers beweren dat ze de hint begrepen hebben. Enkele maanden geleden lekte uit dat Willems de reeks zal verlaten, en zijn personage is ook levensmoe. Volgens de fans betekent dat maar één ding: Luc sterft. Hij heeft immers aan Rosa (Annick Segal) gevraagd om hem te helpen met zijn plannen. Niet alle personages in 'Thuis' zijn al op de hoogte van zijn euthanasiewens, maar deze foto's lijken te suggereren dat Lucs einde nabij is. Of dat ook zo is, zal pas vlak voor de seizoensfinale duidelijk worden. Dan worden de scènes uitgezonden die nu in vriestemperaturen werden ingeblikt. (HL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN