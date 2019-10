Wie springt als eerste? Kandidaat-voorzitters CD&V wachten op elkaar Astrid Roelandt

10 oktober 2019

05u00 0 De Krant Enerzijds hebben ze goesting, anderzijds wachten ze af. Op het lange lijstje met mogelijke CD&V-voorzitters prijkt sinds gisteren een nieuwe naam: de Zeebrugse havenbaas Joachim Coens, zoon van oud-minister Daniël Coens. Maar wie trekt de voorzittersrace écht op gang?

"Een beetje licht, wat apostels: het zal niet volstaan. We hebben vuur, profetie en kunde nodig. Politiek hoort een kunst te zijn. Geen trucje dat enkel het eigen doel dient." Lonkt de Zeebrugse havenbaas Joachim Coens (53) naar het voorzitterschap van CD&V? Een lange tekst op zijn Facebookpagina laat alvast uitschijnen van wel. Hij is de zoon van wijlen oud-minister Daniël Coens en was in de jaren 90 Vlaams Parlementslid. Een belofte, werd gezegd, maar de ingenieur koos voor de haven en plooide zich terug op de lokale politiek in het West-Vlaamse Damme, waar hij in 2014 burgemeester werd. Tevergeefs heeft viceminister-president en West-Vlaams CD&V-kopstuk Hilde Crevits hem de afgelopen jaren tot de nationale politiek proberen te verleiden, en sommigen vermoeden dan ook dat zij hem gepolst heeft om zich kandidaat te stellen. Want: de partijtop huivert bij het idee dat Hendrik 'weg uit het centrum' Bogaert het voor het zeggen krijgt en zo een deel van de partij wegjaagt.

Verlossende messias

Coens gaat wél voor het centrum, maar laat weten dat er niemand aan zijn mouw trekt. Zijn collega uit Roeselare, Kris Declercq, wordt wel benaderd. Declercq is één van de populairste CD&V-burgemeesters, met bovendien veel ervaring in de coulissen van de Wetstraat. Tegenover onze krant ontkende hij vorige week niet dat hij een kandidatuur overweegt, al vond hij het nog te vroeg omdat de procedure nog niet was opgestart. Dat is nu wel het geval, al beweegt er voorlopig niemand. Wekenlang werd er geschermd met het rapport van de '12 apostelen'. De race op gang trekken nog voor zij de kans hadden gekregen om hun evaluatie van de verkiezingen te presenteren, zou ongepast zijn, klonk het. Dat rapport ligt er intussen, maar nog steeds lijkt iedereen op iedereen te wachten. Elke kandidatuur hangt af van de andere. Liever geen kandidaat dan een blauwtje te lopen: daarvoor staan er net iets te veel prille en bloeiende carrières op het spel.

"Het is niet alleen risicovol om je kandidaat te stellen", legt een 'kandidaat-kandidaat' uit. "De vraag is ook wat je nadien kan doen, en of je de partij - en het hele apparaat - meekrijgt." Niemand lijkt er rotsvast van overtuigd dat hij - want van vrouwelijke kandidaten is tot nog toe geen sprake - de messias is die CD&V zal verlossen uit haar lijdensweg.

Aan het kruis

Dat het kriebelt bij Hendrik Bogaert is duidelijk. Maar: als er een andere centrum-rechtse kandidaat opstaat, die minder mensen tegen de borst stoot en toch een andere koers wil varen, zal Bogaert zich niet nodeloos aan het kruis laten nagelen. Als die kandidaat dan ook nog eens uit dezelfde provincie komt, al helemaal niet - en daar lijken enkele partijtoppers op te rekenen. Ook jongerenvoorzitter Sammy Mahdi heeft goesting, maar twijfelt nog. Daarnaast wordt ook gekeken naar Vincent Van Peteghem, Vlaams Parlementslid en burgemeester in De Pinte. Hij leidde de interne verkiezingsevaluatie - de 'Petrus' van de 12 apostelen, zeg maar. Of ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zich nog eens kandidaat stelt? "Ik zal daar heel binnenkort iets over zeggen", beloofde hij gisteravond in 'Terzake'. Ook de naam van Febelfin-topman Karel Van Eetvelt circuleert. Maar als hij ooit zijn langverwachte stap naar de partijpolitiek zet, zal het als consensuskandidaat zijn, met de garantie dat hij ook effectief voorzitter wordt.

CD&V'ers die Wouter Beke willen opvolgen, kunnen zich tot 21 oktober kandidaat stellen. Ten laatste op 6 december krijgt de partij een nieuwe voorzitter. Tot dan nemen Europarlementslid Cindy Franssen en niet-herverkozen Kamerlid Griet Smaers de honneurs waar als interim-voorzitters.