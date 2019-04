Exclusief voor abonnees Wie speelt het liefst met blokjes? Prins Laurent of zijn zoon? 01 april 2019

Dát is nu eens een opdracht die je als prins thuis kan verkopen: aanwezig moeten zijn op een Legobeurs. Prins Laurent kreeg zijn zoon Nicolas (11, foto boven) alvast meteen mee naar 'Rock That Block' in Waregem: de jongen blijkt een grote fan van de Deense bouwblokjes. Maar ook Laurent was onder de indruk - al kwam dat misschien eerder door de initiatiefneemster van de expo. Sophie Deprez overtuigde de prins van haar motto: dat Lego therapeutische kracht heeft en mensen met autisme of ADHD helpt. "U zegt dat u een outcast bent", aldus de prins tegen Sophie - die vroeger gepest werd. "Wel, dan zijn we met twee." De prins beloofde ook om te helpen met een initiatief voor ziekenhuizen. "Als u daar nog eens Lego-setjes brengt, ga ik mee."

