Wie speecht dan wel in Antwerpen op 1 mei?

Sp.a heeft het programma bekendgemaakt van de speeches op 1 mei, de Dag van de Arbeid. In Antwerpen gaat het om Inga Verhaert, gedeputeerde en voorzitter van de provinciale afdeling. Tom Meeuws en Jinnih Beels (foto) speechen niet. Vorig jaar was het nog Meeuws, voorzitter van de Antwerpse afdeling, die de menigte op het Zuid mocht toespreken. Intussen werd beslist dat niet hij, maar de onafhankelijke Beels de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zal trekken. Volgens partijwoordvoerster Sarah Vandecruys zijn het de provinciale afdelingen die beslissen wie er mag speechen. In Leuven viel de keuze op Vlaams Parlementslid Bruno Tobback en in Gent op Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche. Voorzitter Crombez spreekt de militanten toe in Oostende.

