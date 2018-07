Wie sneed oor en staartje van Zoya af? 1.000 EURO VOOR GOUDEN TIP 19 juli 2018

In de Gentse Dampoort is een twee maanden oude katje zwaar verminkt teruggevonden, nadat het dier al sinds vorige donderdag verdwenen was. Zoya mist haar staartje en een oor en heeft messteken over haar hele lijf. Als bij wonder kon de kattin door dierenarts Filip Van Daele gered worden, inmiddels recupereert ze in kattenopvang de Poezenboot. Het gechoqueerde baasje van Zoya deelde het nieuws op sociale media, waar het massaal werd gedeeld. Het Luxemburgse Friends4east Foundation looft zelfs 1.000 euro uit aan wie een gouden tip kan geven over de dader. "Dat bedrag zullen we elke maand optrekken, tot die beul gevat is", zegt de dierenrechtenorganisatie. Wie info heeft over de dader, kan dit melden via 09/266.61.11 of meldpunt@politie.gent.be. (DJG)

HLN