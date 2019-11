Exclusief voor abonnees Wie seksspeeltje beu is, kan het ruilen voor nieuw 05 november 2019

Wie zijn oude seksspeeltje beu is, kan dat ruilen voor een nieuw. Al moet je er dan wel snel bij zijn: de stunt geldt enkel voor de eerste 50 klanten die langskomen in een nieuwe seksshop in Roeselare. Daar heropent komende zaterdag een oude Pabo-winkel. In maart ging dat erotische postorderbedrijf failliet. De groep Babylon, die in Wallonië en Frankrijk al een aantal winkels uitbaat, heropent deze maand de oude Pabowinkels in Roeselare, Aartselaar en Wetteren. Die heten voortaan 'Babylon-loveshop'.

