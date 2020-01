Exclusief voor abonnees Wie scoorde de mooiste goal van het jaar? Drie supergenomineerden 15 januari 2020

Van tien naar drie. Na een eerste stemming blijft er nog een toptrio kanshebbers over om op het Gala van de Gouden Schoen de prijs voor mooiste doelpunt in de wacht te slepen. Onder de supergenomineerden twee spelers van Club Brugge en eentje van Antwerp. Het geniale hakje van Emmanuel Dennis tegen KV Mechelen is de eerste kandidaat. Ook de knal van ploegmaat Clinton Mata maakt nog kans op de trofee. Didier Lamkel Zé (Antwerp) maakt het rijtje kanshebbers compleet, met zijn heerlijke goal tegen Kortrijk.

