Exclusief voor abonnees Wie rijbewijs wil halen, moet maanden wachten 22 juni 2020

00u00 0

Wie zijn praktisch rijexamen wil afleggen, moet rekening houden met lange wachttijden. De examencentra en rijscholen moesten een tijd dicht tijdens de coronacrisis. Daardoor hebben zo'n 25.000 mensen hun examen gemist. De inhaalbeweging zal nog even duren. "Wie een herexamen heeft voor een rijbewijs B moet soms tot oktober wachten", zegt Jeroen Smeesters van de rijscholenfederatie aan VRT NWS. "Normaal vinden er per maand 10.000 tot 15.000 examens plaats en we waren toch twee maanden gesloten. Dat betekent dus een achterstand van zeker 25.000 examens." De rijscholen zijn "verrast" dat zoveel mensen zo snel hun examen willen komen doen.