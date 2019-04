Exclusief voor abonnees Wie overleeft vijf maanden 'Blind getrouwd'? 08 april 2019

Stijn & Joke, Elke & Tim en Line & Victor. Drie koppels besloten in de vorige aflevering van 'Blind getrouwd' getrouwd te blijven. Ook vorig seizoen bleven er in eerste instantie nog drie koppels van de vijf getrouwd, maar inmiddels is nog slechts één duo (Frie & Toon) samen. Dat brengt het totaal van alle 'Blind getrouwd'-huwelijken ooit op vier.

