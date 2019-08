Exclusief voor abonnees Wie niet wiedt voor eigen deur, riskeert boete van 125 euro 24 augustus 2019

In Mesen, de kleinste stad van het land, kan je maar beter zorgen dat het stukje voetpad voor je huis er onberispelijk bijligt. Wie nalaat om onkruid te wieden, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 125 euro. "Ik heb de opdracht gegeven aan de politie om vanaf 20 september boetes uit te schrijven aan inwoners als ze het voetpad verwaarlozen", zegt burgemeester Sandy Evrard. "We hopen dat het zo ver niet moet komen, maar hardleerse burgers zullen de gevolgen dragen." Wie niet in staat is om het trottoir zelf te onderhouden, mag de stad verwittigen, aldus nog Evrard. "We zullen dan vrijwilligers inschakelen." (CMW)