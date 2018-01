Wie niet graag loopt, moet slim zijn 00u00 0

Met een teambuildingsessie in Pinatar heeft KV Oostende gisteren de laatste volledige dag op winterstage afgerond. Vandaag is er nog een ochtendtraining vooraleer de groep vanuit Alicante afreist naar Oostende, daar waar Racing Genk dinsdag al te gast is. De teambuilding bestond uit een parcours met proeven. Elk groepje van vier spelers kreeg twee fietsen en moest dus al lopend of per fiets - of slim een fiets delend zoals Bah en Canesin - een tiental kilometer afleggen, waarbij op verschillende plaatsen hun behendigheid getest werd. Winnaars Capon, Bah, Canesin en Gano kregen twee extra vrije dagen na wedstrijddagen. Siani ervaart nog steeds hinder aan zijn been na een kniestoot, terwijl Jonckheere (hiel) voorlopig ook aan de kant blijft. Lombaerts (long) sluit maandag aan op training. Afwachten of hij fit raakt voor de komst van Genk. (TTV)

HLN

