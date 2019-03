Wie na de verkiezingen ook achter het stuur kruipt: bedrijfswagen wordt groener Isolde Van Den Eynde

19 maart 2019

05u00 0 De Krant Zal u het binnenkort zonder bedrijfswagen moeten doen, maar met een abonnement van de NMBS en De Lijn? Welke regering na de verkiezingen van 26 mei ook aan zet komt: zo'n vaart zal het niet lopen. De kans is groter dat u in plaats van een diesel een groenere auto krijgt.

Door de klimaatspijbelaars regent het klimaatvoorstellen. En ook de discussie over het fiscale gunstregime voor de bedrijfswagen laait weer op. Voor een werkgever is het fiscaal voordeliger om een werknemer uit te betalen in een wagen dan in loon. En dat is de schuld van onze hoge loonkost. Aan het systeem raken ligt gevoelig, nét omdat het voor veel werknemers een deel van hun loon is. Maar het zorgt voor meer wagens op de wegen, meer files en dus meer vervuiling.

Tax shift

Groen wil er korte metten mee maken: volgend jaar schrapt ze de tankkaart en twee jaar later de salariswagen. Het budget dat vrijkomt, zet de partij om naar een mobiliteitsbudget voor álle werkende Belgen. Het gevolg is dat eigenaars van zo'n wagen hun fiscale voordeel niet volledig recupereren, en daarop werd de partij de voorbije dagen stevig gepakt. Groen benadrukt dat de grote voorwaarde is dat de loonkost wordt verlaagd door een tax shift - die belastingverschuiving doet ze binnenkort uit de doeken.

Ook sp.a wil af van de bedrijfswagens, maar hamert erop dat een afschaffing niét mag raken aan de koopkracht van de werknemer. Hoe dan? Jawel, ook een tax shift. "Door inkomen uit vermogen en uit werk gelijk te belasten, kunnen we de lasten uit arbeid 10% verlagen. Zo kunnen we mensen in euro's in plaats van auto's betalen en de salariswagens afschaffen", zegt Joris Vandenbroucke.

Niemand wil

En de Zweedse partijen? CD&V, N-VA en Open Vld hebben deze legislatuur twee systemen ingevoerd om verplaatsingen groener te maken: cash for cars en het mobiliteitsbudget. Bij het eerste systeem ruil je je firmawagen volledig in voor geld. Bij het tweede ruil je je wagen in voor een ecologischer model. Met de rest van het budget kan je bijvoorbeeld een trein- of busabonnement nemen. De regering-Michel beperkte ook de fiscale aftrekbaarheid van tankkaarten. De drie partijen wijzen dan ook naar de genomen stappen. En ook voor nieuwe maatregelen zitten ze min of meer op dezelfde lijn. Geen van de drie wil 'blind raken aan bedrijfswagens'. CD&V, Open Vld en N-VA richten hun pijlen op het vergroenen van de wagens. De redenering: aangezien bedrijfswagens de tweedehandswagens van morgen zijn, verlaag je zo ook de uitstoot van alle persoonswagens. Voor CD&V moet vanaf 2023 elke nieuwe salariswagen 100% duurzaam zijn. Open Vld wil vanaf 2023 het voordeel op vervuilende bedrijfswagens afbouwen. Tegen 2028 geldt het fiscale voordeel alleen nog voor bedrijfswagens die geen CO2 uitstoten. En N-VA? "Door de bestaande systemen te verfijnen, willen we op termijn geen voordeel meer geven aan wagens die CO2 uitstoten." N-VA wijst naar het aanscherpen van cash for cars, maar ook naar de hervorming van de vennootschapsbelasting. "Daarbij werd het fiscaal voordeel voor bedrijven al gekoppeld aan de vervuiling. Hoe meer de wagen uitstoot, hoe minder voordelen. Die normen kunnen nog strenger worden gemaakt."

En in Wallonië?

Aan de andere kant van de taalgrens woedt het debat minder hevig. Kort samengevat: Ecolo en PS volgen hun Vlaamse zusterpartijen. DéFI wil af van de bedrijfswagens en de MR is minder geneigd om de wagens af te serveren, tenzij er een fiscale hervorming komt. CdH wil het wagenpark vooral vergroenen.

Wat de toekomst dan brengt? Een volgende Zweedse coalitie (met of zonder cdH) zal allicht inzetten op groene wagens. Maar ook een eerder linkse regering zal en kan de sloophamer niét snel bovenhalen. CD&V, cdH, Open Vld en MR willen de bedrijfswagens niet afschaffen. Een tax shift waardoor onze loonkost daalt, is bovendien geen evidente oefening. Tracht de rode en groene visie maar eens te verzoenen met de blauwe. En Groen houdt niet star vast aan haar visie. "Wij steken de hand uit en staan open voor andere voorstellen, maar ze moeten efficiënt en groen zijn."