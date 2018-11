Wie Moppy de mopshond terugvindt, krijgt flinke beloning €3.000 19 november 2018

Een gezin uit Stekene is het slachtoffer geworden van 'dognapping': hun mopshond Moppy (foto), een dier van één jaar oud, werd vorige woensdag op klaarlichte dag gestolen uit hun tuin. Wie de gouden tip heeft om het dier terug te vinden, kan rekenen op een beloning van 3.000 euro, belooft ondernemer Joris Van Hoye. "We hebben de hele buurt uitgekamd", vertelt hij. "Onze tuin is hermetisch afgesloten. Bovendien zijn mopshonden honkvast én zijn ze fysiek niet in staat om grote afstanden af te leggen." Joris schakelde zelfs een speurhond in. "Het spoor liep dood op 5 meter van de poort. Het staat voor ons vast dat Moppy werd gestolen. Blijkbaar gebeurt dat regelmatig met rashonden."

