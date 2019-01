Wie middagpauze niet opneemt, verliest 44.000 euro 08 januari 2019

00u00 0

Meer dan de helft van de Belgen (58 %) neemt niet zijn volledige middagpauze. Dat blijkt uit onderzoek van Stepstone. Gemiddeld verliest een werknemer daar in een hele carrière 44.279 euro netto mee, zegt het HR-bedrijf. Stepstone ondervroeg 5.000 werknemers naar hun gewoontes tijdens de middag en kwam erachter dat een gemiddelde pauze 22 minuten en 20 seconden duurt, terwijl doorgaans 40 minuten toegelaten zijn door de werkgever. De voornaamste reden om de middagpauze niet (volledig) op te nemen, is dat men te veel werk heeft (zegt 74 %). Andere, minder doorslaggevende redenen zijn dat men dan eerder naar huis kan (15 %) en omdat men die pauze nu eenmaal niet belangrijk vindt (15 %). Van de werknemers die geen of een gedeeltelijke pauze nemen, kiest bijna 71% ervoor om op de werkplek te lunchen - eventueel op een rustiger moment. Meer dan 16% eet zelfs helemaal niet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN